PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dzeko riapre tutto"

"Il bosniaco esalta una grande Inter e condanna il Napoli al primo ko stagionale: si accende la lotta scudetto".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus a Cremona: "Urlo Milik, Juve a -7". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter contro il Napoli che fa accorciare le inseguitrici sulla capolista: "Dezko riapre tutto. Il bosniaco esalta una grande Inter e condanna il Napoli al primo ko stagionale: si accende la lotta scudetto". Di spalla spazio al Torino che pareggia in casa contro il Verona: "Toro e Cairo, va sempre bene così?". In taglio basso la vittoria del Milan a Salerno: "Leao e Tonali: 'I nostri gol per difendere il titolo' ".