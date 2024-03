PRIMA PAGINA - Tuttosport esagera: "Sanabria alla Diego: sussulToro!"

"I figli di Gasp per il dopo Max" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina bianconera.

"I figli di Gasp per il dopo Max" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina bianconera. Domani Juventus-Atalanta, ci sono tre figli di Gasp nel mirino della Juve per il dopo Allegri: Thiago Motta del Bologna è in cima alla lista ma ci sono anche Tudor, ex giocatore bianconero, così come Raffaele Palladino, ora allenatore del Monza.

Toro - "Sanabria alla Diego: sussulToro!": 1-1 del Torino in casa del Napoli, al gol di Kvara risponde una rovesciata 'Maradoniana' di Sanabria, inizialmente in panchina: premiato Juric.