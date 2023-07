PRIMA PAGINA - Tuttosport esulta: "Giuntolè! Vuole subito Hojlund o Beto!"

Esulta Tuttosport all'indomani della notizia dell'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli: "Inizia la nuova era Juve"

"Giuntolé!". Esulta Tuttosport all'indomani della notizia dell'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli: "Inizia la nuova era Juve", raccontando la giornata del via libera di De Laurentiis per l'addio anticipato di un anno. Hojlund e Beto vengono subito indicati come obiettivi del neo direttore sportivo.