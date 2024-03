PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ferguson solo Juve"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando del futuro del centrocampista del Bologna: "Ferguson solo Juve"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando del futuro del centrocampista del Bologna: "Ferguson solo Juve". Il sommario: "Nuovi contatti con l'entourage dello scozzese". In spalla, spazio allo sfogo di Vinicius Junior sul razzismo: "Non ce la faccio più, ma lotto per i neri". Il taglio basso è riservato all'esterno dei granata e della Nazionale: "Toro, Bellanova boom".