PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Formula Chiesa”

“Formula Chiesa”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "Allegri pensa di lanciarlo dall'inizio contro la Fiorentina, intanto progetta un 4-3-3 con Di Maria a destra, Fede e Kostic a sinistra. Ma per la Juve è emergenza a centrocampo: Pogba out, Rabiot in dubbio. Plusvalenze: tavolo del Governo". In taglio basso, spazio allo sfogo dell'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: "Proiettili a casa. Se vengo in curva mi ammazzate?" . Di spalla spazio a Torino e Milan che si sfideranno questa sera: "Juric-Vlasic, sorprese Toro. Leao-Ibra, ricarica Milan".