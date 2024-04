PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Furia Max: 'Ora derby e 2ºposto!'"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Allegri, allenatore della Juventus: "Furia Max: 'Ora derby e 2ºposto!'"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Allegri, allenatore della Juventus: "Furia Max: 'Ora derby e 2ºposto!'". Il sommario: "Retroscena: lo sfogo di Allegri con i dirigenti negli spogliatoi". In taglio basso spazio alla Serie B con anche la promozione delle Vespe: "Show e B che Mantova! Esulta anche la Juve Stabia". In taglio alto è riservato al successo dei nerazzurri contro l'Udinese: "Inter, è di Frattesi l'urlo scudetto".