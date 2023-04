PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Gatti? E' molto di più"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'intervista in esclusiva ad Angelozzi, ds del Frosinone.

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'intervista in esclusiva ad Angelozzi, ds del Frosinone: "Gatti? E' molto di più". In taglio basso spazio al Torino con il presidente Urbano Cairo pronto a fare una rivoluzione della squadra nella prossima sessione di calciomercato: "Via in dieci!". Di spalla le gare in Serie A in programma oggi e ancora il mercato: "Milan, turnover totale". "Perisic rivuole l'Inter!"