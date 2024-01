PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Henderson? No, Koopmeiners!"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in primo piano al mercato della Juventus

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in primo piano al mercato della Juventus "Henderson? No, Koopmeiners!". In taglio alto, spazio alla partita tra Milan e Roma, vinta dai rossoneri "Milan, la scossa giusta. Mou in caduta libera". In taglio basso, spazio alle parole di Sarri riguardo la Supercoppa "Supercoppa in Arabia? Prendi i soldi e scappa".