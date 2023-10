PRIMA PAGINA - Tuttosport ignora il pugno di Gatti: "Alla faccia dell'arbitro"

"Fino alla fine! Alla faccia dell'arbitro", titola il quotidiano filo juventino Tuttosport, raccontando di un arbitro non all'altezza

"Fino alla fine! Alla faccia dell'arbitro", titola il quotidiano filo juventino Tuttosport, raccontando di un arbitro non all'altezza per "2 gol annullati a Kean, uno per fuorigioco millimetrico, l'altro per un fallo discutibile", dimenticando forse l'unico vero errore che è il rosso non segnalato dal VAR per il fallo di Gatti su Djuric.