PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il -15 come i miei scudetti Juve, rabbia vera"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Fabio Capello, ex tecnico di Juve e Roma, alla vigilia della sfida dell'Olimpico: "Il -15 come i miei scudetti Juve, rabbia vera". In taglio basso spazio alla sconfitta del Milan a Firenze: "L'EuroFiorentina fa sparire il Milan". Di spalla l'ultima offerta di Cairo al tecnico del Torino: "Juric 2026. Prendere o lasciare". In taglio alto la storica doppietta agli Europei indoor di Atletica: "Uno, due: Ceccarelli-Jacobs".