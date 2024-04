PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il mondo è di Sinner"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della vittoria a Miami del tennista Jannik Sinner: "Il mondo è di Sinner"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della vittoria a Miami del tennista Jannik Sinner: "Il mondo è di Sinner". Il sommario: "Trionfa a Miami, è n.2 al mondo, ora assalta Djokovic. E tutti sono pazzi di lui". Il taglio alto è riservata alla situazione allenatore in casa Juventus: "Allegri rischiatutto". In spalla, spazio alla vittoria dei rossoblu contro la Salernitana: "Bologna ai piedi di Motta".