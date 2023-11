PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il popolo: ‘Avanti Juve’”

"Il popolo: ‘Avanti Juve’”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

"Il popolo: ‘Avanti Juve’”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "I tifosi tornano a sognare. Già sold-out per il derby d'Italia ma anche per il Napoli (e grande attesa per il Napoli). La società pensa a una nuova campagna per il girone di ritorno. Tutti i retroscena di una squadra animata da un forte desiderio di rivalsa". Spazio anche al Torino nel taglio alto: "Sanabria+Vlasic, notte da Toro". In taglio basso spazio anche alla Champions League, con la sfida tra Milan e PSG: "Ibra e Mbappé, febbre Milan".