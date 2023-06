PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il sogno interrotto"

"Rodri-gol, Manchester City campione d'Europa per la prima volta".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League: "Il sogno interrotto. Rodri-gol, Manchester City campione d'Europa per la prima volta". In taglio basso spazio al calciomercato: "Juve-Toro, traffico in corsia". Nel box in basso la finale dei Mondialie Under 20, lo spareggi salvezza e il play-off promozione in Serie A in programma oggi.