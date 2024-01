PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il sorpasso di Yildiz"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina al giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina al giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz "Il sorpasso di Yildiz". In taglio basso, spazio alla Roma e a José Mourinho "Roma-USA linea calda. Mou, l'ombra dell'esonero". In taglio alto, spazio al Torino "Il Toro e il dopo Juric. Contatti per Vanoli".