PRIMA PAGINA - Tuttosport: "In ansia per Maradona"

Doppia apertura sulla prima pagina di Tuttosport in edicola quest'oggi. Doppia apertura dedicata alla Champions e alle sfide delle nerazzurre impegnate ieri in Europa: "Inter, è dura. Atalanta schiantata" scrive il quotidiano. Benzema e Ramos lanciano il Real, Lautaro e Perisic firmano la rimonta interista ma Rodrygo condanna Conte. Il Borussia Mönchengladbach vince 6-0 con lo Shakhtar e vola al 2° posto. A Bergamo troppo Liverpool per l'Atalanta. Scatenato Diogo Jota, autore di una tripletta. Atalanta seconda, agganciata dall'Ajax.

La Juve - Nel taglio alto c'è spazio per la Juventus, attesa stasera dalla gara in casa del Ferencvaros. "Pirlo, Juve sveglia!". La carica del tecnico per la sfida di questa sera: "Punti fondamentali ma voglio vedere anche il gioco". Torna Chiellini, Dybala in panchina.

Il Toro - Alle 17 in campo anche il Torino, in casa del Genoa, per il recupero di campionato. "Giampaolo: Genova per te vuol dire svolta". Il tecnico sfida i rossoblù per dare una svolta alla stagione del Toro ma anche per salvare la panchina.

Forza Diego! - "Diego, edema cerebrale: operato alla testa". In ansia per Maradona: ore d'apprensione per El Pibe de Oro, operato alla testa in Argentina.