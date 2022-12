PRIMA PAGINA - Tuttosport in taglio alto le parole di Cera: "Pelé meglio di Diego"

In apertura spazio a Federico Chiesa: "Juve, rifugio in Chiesa".

Nell'edizione odierna Tuttosport riporta in prima pagina in taglio alto le parole di Pierluigi Cera: "Pelé meglio di Diego". In apertura spazio a Federico Chiesa: "Juve, rifugio in Chiesa". Di spalla il mercato del Torino: "Cheddira vede Toro: 5 milioni" e l'intervista esclusiva a Leao: "Leao esclusivo: le carte segrete. Milan, che flop!".