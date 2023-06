PRIMA PAGINA - Tuttosport in taglio basso: "Buongiorno, Italia! Prove di rivoluzione"

TuttoNapoli.net

"Le leggi di Dino". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sportivo oggi in edicola apre con un'intervista all'ex portiere bianconero, nonché campione del mondo 1982 Dino Zoff. La sua è una panoramica a 360° sul mondo Juventus e da dove ripartire per la prossima stagione. Spazio anche per la Nazionale: "Buongiorno, Italia! Prove di rivoluzione".