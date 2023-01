"Sogni di rimonta, piani di fuga, sospetti e veleni".

"Inter-Napoli alta tensione", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna. "Sogni di rimonta, piani di fuga, sospetti e veleni". In apertura l'ennesimo infortunio ad Angel Di Maria: "Juve, Di Maria non ti serve". In taglio alto le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric: "Toro, seguimi e rinnoviamo".