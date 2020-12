PRIMA PAGINA - Tuttosport intervista Miura e lo paragona a Ibra e CR7: "Fino a 50 anni!"

L'apertura in taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata interamente all'addio a Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 scomparso nei giorni scorsi. "Non vogliamo lasciarti mai", il titolo del quotidiano nazionale dedicato anche ai compagni dell'impresa in terra spagnola presenti al funerale di Pablito. Spazio anche al grave episodio accaduto nella casa in Toscana, dove alcuni ladri si sono introdotti per rubare oggetti preziosi.

INTERVISTA A MIURA - Spazio anche a Miura, classe 1967, che continua a giocare in Giappone: «CR7 e Ibrahimovic sono eccezionali, possono andare avanti sino alla mia età», ha dichiarato il calciatore. La Juventus del portoghese, intanto, sarà impegnata a Marassi contro il Genoa.