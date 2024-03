PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juan Jesus: 'Razzista? Cervello piccolo'"

"Domani l'audizione dei due giocatori dal giudice Chiné".

"Max, Tudor va già all'attacco", in apertura in prima pagina nell'edizione odierna Tuttosport riporta la prime parole di Igor Tudor da allenatore della Lazio. A centro pagina spazio all'amichevole che l'Italia giocherà alle 22 contro il Venezuela: "Italia, facci sognare. Pure Sinner è con te". Di spalla il caso Acerbi con le parole di Juan Jesus sui canali social del Napoli: "Razzista? Cervello piccolo".

"Così il brasiliano a un Under 15 del Napoli due giorni prima del fattaccio. Domani l'audizione dei due giocatori dal giudice Chiné". In taglio alto spazio al futuro della panchina del Torino: "Toro, Palladino in pole!".