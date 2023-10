PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, a gennaio ti serve Soulé?"

In taglio alto spazio alla Nazionale: "Kean: "Grazie Spalletti".

"Juve, a gennaio ti serve Soulé?", apre così Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi, in riferimento alle parole del dt del Frosinone Angelozzi sull'argentino in prestito dai bianconeri. In taglio alto spazio alla Nazionale: "Kean: "Grazie Spalletti". Di spalla il Torino: "Vanja, il Toro si guarda attorno". Nel box in basso spazio anche alla vicenda scommesse: "Tonali-Zaniolo presto sentiti: 'Niente da nascondere'".