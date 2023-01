PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, colpo da rimonta"

"Se Allegri vince a Napoli può spingere la società a uno sforzo sul mercato per alimentare la rincorsa scudetto".

"Juve, colpo da rimonta", apre così Tuttosport, che dedica la prima pagina di oggi alla sfida di venerdì tra Napoli e Juventus. "Se Allegri vince a Napoli può spingere la società a uno sforzo sul mercato per alimentare la rincorsa scudetto". In taglio centrale spazio a Buffon, protagonista in Coppa Italia contro l'Inter a quasi 45 anni: "Il più forte di sempre". In taglio alto Juric che sogna l'impresa in Coppa Italia contro il Milan: "Toro facciamoli sognare".