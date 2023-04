PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve è un pianto"

"Brutta sconfitta con il Sassuolo, è la seconda consecutiva in campionato".

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il ko della Juventus contro il Sassuolo: “Juve, è un pianto. Brutta sconfitta con il Sassuolo, è la seconda consecutiva in campionato”. In taglio alto spazio al Torino: “E Juric fischia i tifosi”. Di spalla l’Inter e la panchina a rischio del tecnico nerazzurro: “Inzaghi salta se esce col Benfica”.