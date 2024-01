PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Giuntoli vuole Sudakov. Torino su Palladino"

"Gioca Giuntoli". Così Tuttosport nella sua prima pagina del 2024, dedicata alla Juventus e al calciomercato della squadra bianconer

"Gioca Giuntoli". Così Tuttosport nella sua prima pagina del 2024, dedicata alla Juventus e al calciomercato della squadra bianconera. "Corsa scudetto nel vivo, le mosse della Juve sul mercato", spiega il quotidiano, che ribadisce come il sogno juventino sia Sudakov, per cui però servirà la cessione di Iling Jr.

"L'Inter spende, in arrivo Buchanan" - Spazio anche all'Inter, l'altra contendente allo scudetto. Anche i nerazzurri si muovono in gennaio e si avvicinano a chiudere il colpo Buchanan, l'esterno canadese che dovrebbe arrivare in Italia per dieci milioni circa tra parte fissa e bonus.