PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, Iling porta De Paul”

“Juve, Iling porta De Paul”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Giuntoli studia il colpo scudetto per gennaio. Il Tottenham pronto a investire 20 milioni per l'inglese: tesoretto utile per andare sull'argentino dell'Atletico. Sfida all'Inter per Colpani". Di spalla Florenzi indagato per calcioscommesse e al Torino, con le parole di Urbano Cairo.