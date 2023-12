PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, la Superlega è il Frosinone"

“Juve, la Superlega è il Frosinone" Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Juve, la Superlega è il Frosinone" Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre in prima pagina con la gara delle 12:30 tra Juventus e Frosinone. In spalla, spazio alla questione Superlega "Il calcio si spacca. L'Uefa dovrà venire a patti". In taglio basso, spazio al Milan che ieri ha pareggiato contro la Salernitana "Jovic salva Pioli, ma a Cardinale così non va bene".