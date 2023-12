PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Napoli vale un mondo"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina col il Mondiale per Club 2025 e la sfida tra Juventus e Napoli che si giocano l'ultimo posto per l'Italia

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina col il Mondiale per Club 2025 e la sfida tra Juventus e Napoli che si giocano l'ultimo posto per l'Italia: "Juve-Napoli vale un mondo". Di spalla spazio alla vittoria dell'Inter sulla Lazio di ieri sera: "Cuore Lautaro. L'Inter va a +4". Sempre di spalla spazio anche al Bologna che batte la Roma: "Così si gioca solo in Paradiso! E' un Bologna da Champions".