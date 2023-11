PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve Park"

"Gol di Miretti, poi la Juve respinge con tutte le sue forze gli assalti della Fiorentina: -2 dall'Inter".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria per 0-1 ottenuta dalla Juventus contro Fiorentina: "Juve Park. Gol di Miretti, poi la Juve respinge con tutte le sue forze gli assalti della Fiorentina: -2 dall'Inter". In taglio basso spazio al Torino, in campo stasera contro il Sassuolo: "Il Toro sfida la contestazione". Di spalla la crisi del Milan: "Mercato flop, Pioli confuso: il Milan trema".