"Juve per tutte le età”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport, che propone un approfondimento sulla strategia di mercato della Juventus: “La strategia per un futuro vincente: usato sicuro e giovani talenti”. In alto spazio a Cagliari-Torino, in basso la notizia delle dimissioni di Zvonimir Boban.