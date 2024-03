PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, progetto Carnesecchi"

"Juve, progetto Carnesecchi”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

"Juve, progetto Carnesecchi”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Szczesny, come Perin e Pinsoglio ha il contratto in scadenza nel 2025: o prolunga o si punterà su un nuovo portiere". Spazio anche alla Lazio: in arrivo Igor Tudor. In taglio basso Milan e Atalanta che accedono ai quarti di finale di Europa League grazie ai loro attaccanti.