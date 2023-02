PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, su le bandiere!”

“Juve, su le bandiere!”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“Juve, su le bandiere!”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "Le idee Chiellini e Pirlo e l'assalto alla viola". In taglio basso spazio al Torino: "Adopo e Ginetis, così il Toro può blindare il futuro". Di spalla il Real Madrid: "Ancelotti infinito 3° Mondiale!". C'è spazio anche alla sconfitta del Tottenham contro il Leicester in vista della Champions: "Crollo Conte. Milan, visto come si fa?".