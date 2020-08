PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Suarez sfida Dzeko"

"Juve, Suarez sfida Dzeko", apre così l'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa sostenere il peso dell'attacco bianconero e da tempo le attenzioni sono rivolte a Edin Dzeko, attaccante della Roma che vorrebbe cambiare aria. Ma ora continua a salire la candidatura di Luis Suarez, scaricato dal Barcellona e libero di trovarsi una nuova sistemazione. E' corsa a due per il ruolo di attaccante bianconero della prossima stagione, con il bosniaco che attualmente resta favorito.

"Sirigu resta, Belotti a vita" - Parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, che blinda i suoi due pilastri in conferenza stampa: "Salvatore è un leader, rimane con noi al 100%. Andrea invece può chiudere la carriera in granata". Poi uno sguardo al mercato: "Vera ci piace, Torreira anche. Ma è caro". E' un Torino scatenato in queste prime fasi del mercato.

Inter, lo scambio: Skriniar per Paredes - Il Paris Saint Germain è tornato alla carica per Milan Skriniar, difensore in uscita dall'Inter, relegato spesso in panchina da mister Conte nelle ultime uscite della passata stagione. Il valore del cartellino è di circa 50 milioni di euro, ma nella trattativa, per abbassare l'uscita cash, potrebbe rientrare il cartellino di Leandro Paredes, centrocampista argentino ex Roma.