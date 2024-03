PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, tira dritto!"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI VINCE 2-0 A MONOPOLI: AZZURRINI AL QUARTO POSTO Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. LE ALTRE DI A L'INTER SOFFRE MA PASSA 2-1 COL GENOA: ORA IN FUGA A +15 SULLA JUVE Termina sul risultato di 2-1 il match tra Inter e Genoa. La squadra di Inzaghi trova la x vittoria consecutiva e si lancia in piena fuga scudetto Termina sul risultato di 2-1 il match tra Inter e Genoa. La squadra di Inzaghi trova la x vittoria consecutiva e si lancia in piena fuga scudetto