PRIMA PAGINA - Tuttosport: "L'Inter ci pensa, ma Rabiot no"

TuttoNapoli.net "L'Inter ci pensa, ma Rabiot no". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul possibile interesse per l'Inter per Adrien Rabiot. Il centrocampista non ha ancora rinnovato con la Juventus, attirando l'interesse dei nerazzurri. Tuttavia, qualora Rabiot dovesse andar via da Torino lascerebbe anche l'Italia. Intanto la Juventus pensa a chiudere anche il colpo Felipe Anderson a parametro zero.