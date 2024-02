PRIMA PAGINA - Tuttosport: "L'Inter fa paura, ma la Juve non ne ha"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla lotta Scudetto: "L'Inter fa paura, ma la Juve non ne ha"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla lotta Scudetto: "L'Inter fa paura, ma la Juve non ne ha". In taglio alto, spazio al pareggio del Torino contro il Sassuolo: "Toro, l'Europa così te la sogni". In taglio basso, spazio ai big match degli altri campionati: "Bayer, spallata al Bayern. Lezione Real al Girona".