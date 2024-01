PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve le tenta tutte"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina dedicando spazio al mercato della Juventus: "La Juve le tenta tutte"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina dedicando spazio al mercato della Juventus: "La Juve le tenta tutte". In taglio basso spazio all'Inter e alle parole di Lautaro: "Noi avanti senza parlare degli altri". In taglio alto, spazio alle parole di Sonego su Sinner: "Amico, ma ti rendi conto?".