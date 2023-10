"La società vicino al ragazzo: nessuna rescissione, ma aiuto".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il caso scommesse: "La Juve non molla Fagioli. La società vicino al ragazzo: nessuna rescissione, ma aiuto". In taglio alto spazio al Torino: "Cairo mette Juric all'angolo". Di spalla il mercato della Juventus: "Samardzic, le mosse di Giuntoli".