PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lautaro ferma una Juve tosta"

"Lautaro ferma una Juve tosta". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport

"Lautaro ferma una Juve tosta". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul risultato del Derby d'Italia fra Juventus e Inter. All'Allianz Stadium i bianconeri hanno trovato il vantaggio con Vlahovic, a cui ha risposto Lautaro Martinez per il definitivo 1-1 nerazzurro. Un Derby d'Italia non spettacolare ma certamente combattuto. E adesso Allegri può davvero credere nello Scudetto.

Torino - Più in basso spazio dedicato anche al Torino, che questa sera alle 20.45 chiuderà la tredicesima giornata ospite del Bologna al Dall'Ara. I felsinei tuttavia vorranno riscattarsi dopo il ko contro la Fiorentina tornando al successo utile in chiave Europa.