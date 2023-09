PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max, hai questi. Non sono male"

"Max, hai questi. Non sono male”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

"Max, hai questi. Non sono male”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Perso Pogba, la Juventus punta sulla voglia di riscatto di Locatelli e c. Le nazionali restituiscono centrocampisti in forma". Al centro spazio anche al Torino e alle prime parole di Duvan Zapata. Si parla anche dell'Italia di Spalletti: "Il pressing alto e gli incursori. Bravo Spalletti".