PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max, quando torna la Juve. Mazzarri flop"

"Max, quando torna la Juve?" titola in taglio alto il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, raccontando di "un'altra prova sconcertante con Allegri in tilt"

"Max, quando torna la Juve?" titola in taglio alto il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, raccontando di "un'altra prova sconcertante con Allegri in tilt". Di spalla "Mazzarri flop, ma niente dimissioni" dopo il pareggio deludente in casa col Genoa. Di seguito la prima pagina integrale