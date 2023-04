PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milan e Napoli, troppa Champions nei pensieri"

"Martedì il ritorno dell'euroderby, il turnover costa punti. Pioli reclama due rigori, Spalletti ritrova Osimhen".

"C'è Frattesi per Max", Tuttosport apre in prima pagina nell'edizione odierna col calciomercato della Juventus. In taglio alto spazio all'Inter che perde in casa contro il Monza: "È tornata l'horror Inter". In colonna a destra spazio al Torino: "Svolta Juric: 'È anche colpa mia'". In taglio basso i pareggi di Milan e Napoli: "Milan e Napoli, troppa Champions nei pensieri. Martedì il ritorno dell'euroderby, il turnover costa punti. Pioli reclama due rigori, Spalletti ritrova Osimhen".