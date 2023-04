PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milan, 'nu babbà!"

"Un gran gol di Bennacer stende il Napoli"

"A muso duro ma trattano", nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con la questione sulla manovra stipendi della Juventus. In taglio alto spazio alla sfida d'andata tra Milan e Napoli di Champions League: "Milan, 'nu babbà! Un gran gol di Bennacer stende il Napoli". In colonna a sinistra spazio al Torino: "Toro: per Vlasic e Miranchuk 25 milioni di dubbi" e per la questione Osimhen: "Toh, si indaga anche su Osimhen-Napoli".