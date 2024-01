PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Milikfest”

“Milikfest”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con il passaggio del turno della Juve in Coppa Italia

“Milikfest”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con il passaggio del turno della Juve in Coppa Italia: “Tripletta di Arek, perla di Yildiz: Frosinone travolto (4-0). Juve in semifinale”. In taglio alto il Torino: “Rivoluzione Toro. Lo scouting sarà esterno”. In taglio basso il quotidiano si proietta alla sfida tra Milan e Roma: “Pioli-Mourinho, si salvi chi può”.