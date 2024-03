PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli beffato, Juve al Mondiale"

"Champions: Barça ai quarti (3-1), ma su Osi era rigore".

"Il Milan rischia grosso", apre così in prima pagina Tuttosport in riferimento all'inchiesta sulla cessione del club rossonero dove sono indagati Furlani e Gazidis. In taglio alto spazio anche all'eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Barcellona: "Napoli beffato, Juve al Mondiale. Champions: Barça ai quarti (3-1), ma su Osi era rigore". In taglio basso le dimissioni di Sarri: "Sarri si dimette. Gesto d'onore". Di spalla spazio al mercato bianconero: "Non solo Koop: c'è feeling tra la Juve e Ferguson".