PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, ci siamo"

Nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con il ritorno al gol di Dusan Vlahovic: "Bentornato Dusan!". In taglio alto spazio al Torino: "Buongiorno, Toro. Pellegri: 'Scusate'". In colonna a destra si parla di Napoli: "Napoli, ci siamo. Stasera in 14.000 a Udine, maxischermi al Maradona: tutto pronto per una festa attesa 33 anni". Sempre di spalla spazio alle milanesi: "Milan, brutta frenata. Inter, 6 da Champions".