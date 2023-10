PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli, effetto ADL. Riecco il Kvara show”

“Napoli, effetto ADL. Riecco il Kvara show”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Napoli, effetto ADL. Riecco il Kvara show”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento al ritorno al successo del Napoli, vittorioso per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona. Al centro l'apertura è dedicata alla Juventus impegnata contro il Milan: "Scommettiamo che sarà bella?". In taglio alto: "Toro, Cairo e Juric: la gente non ne può più".