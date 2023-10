"La Juve fa spazio per nuovi trofei".

Tuttosport, nell'edizione di oggi in prima pagina, apre con la Juventus: "La Juve fa spazio per nuovi trofei". In taglio alto spazio anche del Torino: "A Juric ora tocca dare retta a Cairo". In spalla le altre squadre di Serie A, con il ko del Napoli: "Viola da Champions. Napoli: Garcia trema". "Dybala, che paura"; "«Pulisic, era fallo»".