PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli in Olanda, è uno spareggio. Zlatan come Van Basten"

"'Ibra come Van Basten'" è l'apertura odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese dedica spazio all'Europa League e alla sfida del Milan di questa sera contro il Celtic. Torna in panchina Stefano Pioli mentre Paolo Maldini esalta lo svedese (assente e sulla via del recupero). Napoli in Olanda, è uno spareggio. Ira Fonseca: "Bugie su di noi".

La Juve - "Il primo di Chiesa, il 750° di Ronaldo": spazio in taglio alto per la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev. Primo sigillo per Federico Chiesa, che apre la gara con un gol di testa (il suo primo in Champions). Poi lo storico gol di CR7, il numero 750 in carriera, e il tris di Morata.

Mercato Toro - "Toro-Torreira: adesso o mai più". Il centrocampista è una riserva all'Atletico Madrid e potrebbe arrivare in granata con 6 mesi di ritardo.

Nerazzurri - "Lukaku oro Inter: è già nella storia". Record pazzeschi per il possente centravanti dell'Inter, autore di un grande inizio di stagione con la maglia nerazzurra.