PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille”

“Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport. "Osimhen guida il sogno rimonta semifinale". Al centro spazio alla situazione difficile di Vlahovic alla Juventus: "Salvate il capitale Vlahovic". Spazio anche al bilancio del Torino: "Bilanci Cairo: poco rosso, zero granata". In basso l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta.