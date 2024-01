PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli-Samardzic: sì. ADL chiama Petrachi”

“Napoli-Samardzic: sì. ADL chiama Petrachi. Dragusin, il nodo dei diritti d'immagine”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport.

“Napoli-Samardzic: sì. ADL chiama Petrachi. Dragusin, il nodo dei diritti d'immagine”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport. Ampio spazio in prima pagina al passaggio del turno in Coppa Italia della Juventus: “Ragazzi, che Juve! Coppa Italia: i giovani danno spettacolo, Salernitana travolta (6-1), Allegri ai quarti”. In basso si parla del Torino: “Doig, sì al Toro. Juric, sì a Doig. Mentra Sanabria rinnova: 2026. Si cerca l'intesa col Verona. Il Salisburgo chiama Lazaro, Soppy rientra a Bergamo?”. Spazio anche a Roma, Inter e Milan.